Водителю, сбившему двух человек на Невском, запретили садиться за руль

Место ДТП на Невском. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на Невском. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге суд запретил определенные действия 22-летнему уроженцу Карачаево-Черкесии, сбившему двух человек в центре города.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Асхата Айбазова обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.1 ст.264 УК РФ).

ДТП произошло 24 сентября в 23:00 на Невском проспекте. Водитель ехал на BMW 745Li в полосе для маршрутных ТС. Он выехал на красный свет на перекресток и сбил двух женщин. Одна из пострадавших получила тяжкий вред здоровью.

На следующий день после аварии Айбазова задержали и предъявили ему обвинение.

По решению Куйбышевского районного суда автомобилисту запрещено садиться за руль любой машины, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Также его обязали своевременно являться по вызову следователя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском.