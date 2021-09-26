Пять автомобилей пострадало в ДТП на Стачек

Пять автомобилей пострадало в ДТП на Стачек
По сообщениям свидетелей аварии, в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять автомобилей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП"

В Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что все случилось на проспекте Стачек у «Максидома». В «Ниссан Жук» врезалась красная «Вольво», из-за чего кроссовер вынесло на встречку, где он завалился на бок. За рулем «Ниссана» находилась женщина.

«Она ехала в левом ряду, и из правого ряда перестраивалась красная машина Вольво, при перестроении был сильный удар, и Джук вынесло на встречу и перевернуло», — рассказал пользователь.

По сообщениям свидетелей аварии, в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять автомобилей. Есть ли пострадавшие среди людей, не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный рабочий погиб под колесами авто на востоке КАД.

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