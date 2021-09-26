На «Скандинавии» иномарка врезалась в фуру

На «Скандинавии» иномарка врезалась в фуру
Иномарка врезалась в фуру. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

По предварительной информации, Kia Rio врезалась в фуру. Очевидцы рассказали, что столкновение было лобовым. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машины сильно пострадали. Осколки от машин разбросаны по проезжей части. О пострадавших ничего не сообщается.

«На «Скандинавии» между развязками с дорогами на Кирилловское и на Пушное столкнулись грузовик и «Киа Рио». Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным. Информации о пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.

авария дтп ппроисшествие


 

Новости партнеров
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Скандинавии» иномарка врезалась в фуру
Во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек
На Витебском не смогли разъехаться две легковушки
Инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов коронавируса
Названы продукты, из-за которых может начаться мигрень
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
К месту ДТП на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые
Грузовик врезался в цистерну с битумом на «Коле»