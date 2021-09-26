На «Скандинавии» иномарка врезалась в фуру

В воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

По предварительной информации, Kia Rio врезалась в фуру. Очевидцы рассказали, что столкновение было лобовым. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машины сильно пострадали. Осколки от машин разбросаны по проезжей части. О пострадавших ничего не сообщается.

«На «Скандинавии» между развязками с дорогами на Кирилловское и на Пушное столкнулись грузовик и «Киа Рио». Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным. Информации о пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.