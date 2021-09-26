ДТП на проспекте Народного Ополчения спровоцировало пробку

Поздним вечером 26 сентября на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился возле железнодорожной станции Лигово в сторону Сосновой поляны. В Сети появилось видео с места происшествия.

«Заняты обе полосы, объезд по встречке, небольшой заторчик на 5 минут»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.