«Альтернатива для Германии» продолжит поддерживать «Северный поток – 2» после выборов

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что АдГ и после выборов в ФРГ продолжит поддерживать проект «Северный поток — 2».

Он отметил, что этот проект имеет важное значение для энергобезопасности Германии.

По его словам, это возможность получать более дешёвую энергию.

«И поэтому мы всячески отвергаем критику этого проекта», — цитирует Тино Крупалла РИА Новости.

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».