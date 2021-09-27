Рыбный союз ожидает снижения цен на красную икру к Новому году

Цена красной икры к Новому году будет не выше, чем в 2020 году. Возможно, она будет даже несколько ниже. Об этом рассказал глава Рыбного союза Александр Панин.

Ближе к Новому году икра по опту будет от 3,5 до 4 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка крупных магазинов составит еще 20-30%. Так стоимость красной икры в рознице будет 4,2-5,6 тысяч рублей. Это дешевле, чем на данный момент, отмечает председатель. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга массово гибнет рыба, но пока непонятно, по какой причине. О страшной находке рассказал местный житель в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он отметил, что увидел мертвую рыбу на участке берега от Солнечного до Сестрорецка.