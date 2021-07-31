На берегу Финского залива заметили мертвую рыбу

На берегу Финского залива заметили мертвую рыбу
Рыба могла умереть из-за жары. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети "ВКонтакте"

Пользователи предположили, что рыба умерла из-за аномальной жары.

В Курортном районе Петербурга массово гибнет рыба, но пока непонятно, по какой причине. О страшной находке рассказал местный житель в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Он отметил, что увидел мертвую рыбу на участке берега от Солнечного до Сестрорецка. Водные обитатели лежали на суши у Финского залива и не двигались. Непонятно, в чем причина их гибели и как много пострадавших. Мужчина добавил, что гулял недолго, но вполне возможно, что в противном случае нашел бы еще больше рыбы.

Пользователи считают, что рыбу, как и горожан, изучала аномальная жара. Она сказалась на повышении температуры в водоемах, а также на снижение количества растворенного кислорода в воде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за жары в Охте и Ижоре массово гибнет рыба.

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