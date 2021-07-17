Из-за жары в Охте и Ижоре массово гибнет рыба

Из-за жары в Охте и Ижоре массово гибнет рыба
Гибель рыбы уже зафиксировали в Охте и Ижоре. Фото: unsplash

Аномальная жара в Петербурге может негативно повлиять на обитателей городских акваторий — в реках и каналах начинает массово гибнуть рыба.

Гибель рыбы уже зафиксировали в Охте и Ижоре. Об этом в беседе с «Невскими новостями» рассказал специалист Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Жаркая погода привела к падению уровня кислорода в акваториях. В первую очередь дефицит кислорода возникает в мелких малопроточных водоемах. Это касается прудов, озер и загрязненных водотоков с высоким содержанием органического вещества.

Для некоторых видов рыб требуется до 5 мг кислорода на литр. Самыми чувствительными к нехватке кислорода являются лососевые, сиговые и осетровые вида. Меньше всего страдают окуневые и карповые.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге усилят полив газонов и растений из-за жары.

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