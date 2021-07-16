В Петербурге усилят полив газонов и растений из-за жары

В городе который день держится аномальная жара, так что зелень нуждается во влаге.

В Санкт-Петербурге из-за аномальной жары страдают не только люди, но и растения. В связи с этим власти приняли решение усилить полив газонов и растений. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в Смольного.

Поливом зелени займутся дорожные предприятия совместно с садово-парковым хозяйством. Для этого потребуется более 1,1 тысяч кубометров воды – это на 20% больше, чем в прошлом месяце.

Специалисты займутся поливом растений ранним утром и поздним вечером. Они надеются, что благодаря этому удастся сохранить деревья. Напоминаем, что поливальные машины работают только при температуре 25 градусов Цельсия и выше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге деревья гибнут, горожане собирают деньги на полив.