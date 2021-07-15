Выжженный жарой Петербург. Деревья гибнут, горожане собирают деньги на полив

Аномальная жара выжигает Петербург – городские скверики и газоны теперь, скорее, напоминают пустыню. Горожане винят равнодушные управляющие компании и комитет по благоустройству. Петербуржцы в отчаянье объявили сбор средств, чтобы закупить оборудование для полива растений. В Петроградском районе даже составили смету.

Жара, которая стоит в Петербурге уже несколько дней, и отсутствие дождей привели к тому, что в Петербурге выгорают газоны и гибнут деревья. Свою лепту, как отмечают горожане, в это дело вносит комитет по благоустройству и управляющие компании – под окнами петербуржцев не стихает шум от газонокосилок.

Группа комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте» завалена жалобами горожан.

«Это просто выжженные травы. Раньше, помните, газоны поливали. Так может возродить полив? И, между прочим, те поливальные машины что «поливают» сейчас асфальт (были замечены в Приморском районе аж 2 шт за полтора месяца жары) лучше перенаправить на полив газонов, их распылители как раз для этого предназначены, а не для дорог (после опрыскивания асфальта в воздух поднимаются влажные горячие испарения). Запретить триммеры. Дворники не умеют ими правильно косить траву. И они не косят, они ведут триммер по земле, вспахивая ее. После такой косьбы трава отмирает и остается голый грунт, который разлетается и становится той самой пылью», — пример одной из многих жалоб в группе ведомства в соцсети.

«Вчера проезжал мимо Яблоневого сада — молодые деревья там чахнут. У меня во дворе огромные взрослые липы сбрасывают листву, будто на дворе осень. Все это признаки, что растения засыхают», — пишет жителя Петроградского района в Facebook.

Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин Петербург превращается в пустыню. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Впрочем, как отмечают обитатели Петроградского района, обращения в комитет по благоустройству «не действуют».

В группе «Петроградская диаспора» даже объявили сбор средств, чтобы закупить оборудование и поливать район самостоятельно. Участникам предлагают скинуться хотя бы по десять рублей. Активисты намерены купить емкость два воды, насос, шланги и арендовать прицеп.

«Хотел бы сказать, что платить нам все равно волей или не волей придется — опосредованно. Чиновники спишут потери на жару, опять посадят новые саженцы, заменят деревья, всё это за наш счёт, налогоплательщиков», — отметил петербуржец, предложивший скинуться на полив.

Комитет по благоустройству пока заявил, что из-за аномальных температур косить траву на городских территориях и на участках у жилых домов пока перестали. Садово-парковые предприятия, добавили в ведомства, подкашиваю участки, чтобы ликвидировать «дефекты» и «очаги заражения борщевиком».

Горожане нашли что ответить. По их словам, во многих районах города покос продолжается.

«Вы во что город превратили? Вы посмотрите, люди тысячами пишут про газоны, про то, что полив не ведется, ни в 5, ни в 6 утра. Полива нет вообще. Или вам рассказать основы ботаники? Вы что организовать нормальный полив не можете? Нет техники, так привлеките дворников», — негодуют петербуржцы, заполняя соцсети фотографиями выжженных газонов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что аномальная жара в Петербурге побил рекорд 2010-го года.