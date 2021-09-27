С 27 на 28 сентября трассу «Колу» полностью перекроют

В связи с производственными аварийно-восстановительными работами на деформационном шве, на Ладожском мосту на час полностью перекроют движение транспорта с понедельника на вторник, с 27 по 28 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Так, проезд машин в это время будет полностью недоступен.

Водителей просят учесть эту информацию, планируя свои маршруты.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что с понедельника по четверг в тоннеле петербургской дамбы будут действовать ограничения движения по полосам. В дирекции КЗС отметили, что на время ввода и вывода техники тоннель могут полностью перекрыть на непродолжительное время, порядка 7-10 минут.