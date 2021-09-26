В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение

С понедельника по четверг в тоннеле петербургской дамбы будут действовать ограничения движения по полосам.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, в тоннеле судопропускного сооружения С-1 запланированы ремонтные работы. Движение по внешнему кольцу будет ограничено 27 и 28 сентября, а по внутреннему кольцу — 29 и 30 сентября.

В дирекции КЗС отметили, что на время ввода и вывода техники тоннель могут полностью перекрыть на непродолжительное время, порядка 7-10 минут.

Автомобилистам принесли изменения за временные неудобства и попросили следить за дорожной разметкой, знаками и ограничениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велогонка La Strada перекрыла центр Петербурга в воскресенье.