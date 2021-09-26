Велогонка La Strada перекрыла центр Петербурга в воскресенье

В Северной столице в воскресенье, 26 сентября, проходит велопробег La Strada. Спортивные соревнования помешают проезду в центре города.

Как сообщили в комитете по транспорту, дороги в Петербурге начали перекрывать с 7 часов утра. До 13:00 будет закрыт проезд по Петровскому проспекту, проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, Биржевому мосту, Дворцовому мосту, Троицкому мосту, Университетской набережной, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Воскресенской набережной и Смольной набережной.

До 15:00 нельзя будет проехать по участку набережной Фонтанки, Гагаринской улице, Биржевому проезжу, Мошкову переулку, Кричевскому переулку, Южной дороге, Северной дороге.

До конца дня будет закрыт проезд по Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кантемировском мосту введут ограничения движения до 10 октября.