На Кантемировском мосту введут ограничения движения до 10 октября

На Кантемировском мосту в Петербурге введут ограничения движения. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

На Кантемировском мосту в Петербурге введут ограничения движения. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Северной столице вскоре будут введены ограничения движения по нескольким участкам дорог, в том числе и по Кантемировскому мосту.

Как сообщает Государственная административно техническая инспекция, с 25 сентября по 19 ноября водители столкнуться с неудобствами по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта вплоть до железнодорожного переезда. Рабочие начнут ремонтировать дорожное покрытие.

Стоит отметить, что с 20 по 21 октября движение полностью закроют.

Кроме того, с 25 сентября ограничат движение по Манчестерской улице у домов №2–4. До 10 октября рабочие займутся здесь прокладыванием канализации.

А с 27 сентября по 10 октября из-за ремонта асфальта ограничат движение по Кантемировскому мосту.

Граждан просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не столкнуться с неудобствами в самый неподходящий момент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Железнодорожном проспекте введут ограничения движения.