На Железнодорожном проспекте введут ограничения движения

На Железнодорожном проспекте введут ограничения движения
Железнодорожный проспект. Фото: "Яндекс карты"

Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что автовладельцев вскоре ждут ограничения движения по Железнодорожной улице в Петербурге.

С 22 сентября по 17 декабря по улице перекроют движение по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до тупика.

Также в Северной столице неудобства ждут водителей на участке Красносельского шоссе. Граждане столкнутся с ограничениями уже завтра, 21 сентября. Кроме того, сдерживание движения продлятся вплоть до октября.

Еще на участке в поселке Стрельна от Санкт-Петербургского шоссе до Российского бульвара будут прокладывать электрокабель. В связи с этим автомобилистов ждут стеснения в движении по улице Шкапина и Балтийской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Кола» 21 сентября разведут Ладожский мост на 45 минут.

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