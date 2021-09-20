На «Коле» 21 сентября разведут Ладожский мост на 45 минут

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Автомобилистам следует заранее продумать свой маршрут.

В Ленинградской области 21 сентября планируют разводить Ладожский мост. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 10:00 до 10:45. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что автомобили не смогут ездить по трассе федерального значения из-за спуска по Неве барже-буксирного состава «Паллада». Судно имеет высоту 20,4 метра, поэтому мост придется развести на некоторое время. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Разводка данной переправы будет проводиться при температуре воздуха не выше +25 грдусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

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