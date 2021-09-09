На КАД образовалась 18-километровая пробка

Дороги Петербурга который день загружены по утрам и вечерам.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 сентября, наблюдаются серьезные пробки. Вечером их загруженность оценивалась в восемь баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались на КАД: на подъезде к Комендантскому проспекту, на 23-м километре внутреннего кольца и в районе Ржевки. На некоторых участках замечены 18-километровые пробки. Такая непростая дорожная ситуация наблюдается с начала осени – видимо, многие вернулись с отпусков и вынуждены чаще выезжать в город.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ехавшая с мигалкой пожарная машина подбила автомобиль на Дальневосточном. На кадрах видно, что у легковушки помялась боковая передняя часть в районе правой фары.