Ехавшая с мигалкой пожарная машина подбила автомобиль на Дальневосточном

Ехавшая с мигалкой пожарная машина подбила автомобиль на Дальневосточном
ДТП с пожарной машиной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Дальневосточном проспекте Петербурга произошло ДТП с участием пожарной машины.

Авария случилась в четверг, 9 сентября, у Госпиталя для ветеранов войн. Деталями поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, «пожарка» развернулась с правого ряда, легковой автомобиль не успел проскочить, в результате чего произошло столкновение. При этом пожарная машина ехала с мигалкой, но без сирены.

На кадрах видно, что у легковушки помялась боковая передняя часть в районе правой фары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу.

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