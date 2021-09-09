Ехавшая с мигалкой пожарная машина подбила автомобиль на Дальневосточном

На Дальневосточном проспекте Петербурга произошло ДТП с участием пожарной машины.
Авария случилась в четверг, 9 сентября, у Госпиталя для ветеранов войн. Деталями поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, «пожарка» развернулась с правого ряда, легковой автомобиль не успел проскочить, в результате чего произошло столкновение. При этом пожарная машина ехала с мигалкой, но без сирены.
На кадрах видно, что у легковушки помялась боковая передняя часть в районе правой фары.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу.