Каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Заставской улице. Водитель арендованного авто снес светофор.
Авария случилась при повороте с Витебского проспекта на Заставскую улицу. Деталями поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных кадрах видно, что каршеринг не вписался в поворот. Автомобилист на скорости миновал встречку и на пешеходном переходе «припарковался» в светофор.
В комментариях под записью некоторые пользователи отметили, что машина припарковалась «по правилам каршеринга».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого.