Каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу

Каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу
ДТП с каршерингом на Заставской. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Заставской улице. Водитель арендованного авто снес светофор.

Авария случилась при повороте с Витебского проспекта на Заставскую улицу. Деталями поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что каршеринг не вписался в поворот. Автомобилист на скорости миновал встречку и на пешеходном переходе «припарковался» в светофор.

В комментариях под записью некоторые пользователи отметили, что машина припарковалась «по правилам каршеринга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого.

дтп каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Умерла главная хранительница Петропавловской крепости кошка Капитолина
Умерла главная хранительница Петропавловской крепости кошка Капитолина
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу
В Петербурге проведут мероприятия в честь 800-летия Александра Невского
Tele2 отмечает 30-летие мобильной связи в России
На проспекте Стачек трамваи изменят свое движение до середины сентября
Авария спровоцировала трамвайную пробку на Большом Сампсониевском
Страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid
В Ленобласти еще 180 человек заболели коронавирусом
Петербуржцев возмутил проект памятника Хо Ши Мину