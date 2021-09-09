Каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу

ДТП с каршерингом на Заставской. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП с каршерингом на Заставской. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Заставской улице. Водитель арендованного авто снес светофор.

Авария случилась при повороте с Витебского проспекта на Заставскую улицу. Деталями поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что каршеринг не вписался в поворот. Автомобилист на скорости миновал встречку и на пешеходном переходе «припарковался» в светофор.

В комментариях под записью некоторые пользователи отметили, что машина припарковалась «по правилам каршеринга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого.