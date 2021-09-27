Раскуроченный автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Лермонтовском

Раскуроченный автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Лермонтовском
ДТП на Лермонтовском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на пересечении проспектов Римского-Корсакова и Лермонтовского.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из машин выехала на тротуар. Вторая легковушка стоит на пешеходном переходе с полностью разбитым капотом.

ДТП на Лермонтовском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Информация о пострадавших не приводится. На место случившегося приехали сотрудники ГИБДД, разбитые иномарки увезли на эвакуаторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Под колесами авто оказалась 11-летняя девочка.

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Раскуроченный автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Лермонтовском
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