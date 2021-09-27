Водитель сбил школьницу на зебре на Приозерском шоссе

Водитель сбил школьницу на зебре на Приозерском шоссе
Девочка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Под колесами авто оказалась 11-летняя девочка.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 26 сентября, около 19:20 у одного из домов по Приозерскому шоссе. 39-летний за рулём Daewoo Nexia совершил наезд на нерегулируемом переходе на школьницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом правой малоберцовой кости со смещением.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «БМВ» на Туристской сбила шестиклассника.

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