Травмы головы и сломанное ребро: «БМВ» на Туристской сбила шестиклассника

Травмы головы и сломанное ребро: &#171;БМВ&#187; на Туристской сбила шестиклассника
Водитель "БМВ" сбил мальчика на Туристской улице. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга 42-летний мужчина на «БМВ» сбил шестиклассника. У мальчика сломано ребро.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 сентября, днем, по улице Туристская у дома №10, под колеса автомобиля «БМВ» попал 12-летний ребенок.

Машина ехала от улицы Савушкина в сторону улицы Школьной и вне зоны пешеходного перехода наехала на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения авто ученика 6 класса.

Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом 10 ребра справа и ушиб коленного сустава. Состояние мальчика средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса сбили 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Малыш в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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