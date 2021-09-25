На проспекте Энгельса сбили 9-летнего ребенка

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 24 сентября около 18:30. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 117 по проспекту Энгельса произошла авария с пострадавшим ребенком.

По предварительной информации, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди А-4» сбил 9–летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.