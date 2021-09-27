В Ленобласти в лесу две недели разыскивают пожилого ягодника

69-летний мужчина отправился собирать ягоды и так и не вернулся домой спустя 12 дней.

В Ленинградской области 12 дней разыскивают пожилого мужчину, который потерялся в лесу во время сбора ягод. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что 69-летний мужчина ушел искать клюкву 15 сентября. Спустя несколько часов он связался с родственниками и заявил, что потерялся. На его поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, позже присоединились волонтеры. К сожалению, скоро будет уже две недели как о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

При себе у мужчины было металлическое ведро, одет он в камуфляжные брюки, черную вязаную шапку и зеленые резиновые сапоги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной.