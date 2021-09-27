Двух пенсионерок, искавших ягоды и грибы, вернули домой в Ленобласти

Двух пенсионерок, искавших ягоды и грибы, вернули домой в Ленобласти
Две женщины благополучно вернулись домой. Фото: скриншот Вконтакте

Женщины потерялись, увлекшись поисками.

В Ленинградской области в минувшие выходные нашлись две пенсионерки, которые потерялись во время сбора грибов и ягод. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ночь на 27 сентября нашли 68-летнюю женщину в лесу около садоводства «Келково». Она сама связалась со спасателями, но после у нее разрядился телефон. Сейчас она находится дома – ее передали родственникам.

Также завершились поиски 71-летней женщины, которая потерялась в лесу у поселка Стеклянный. Она ушла на болота утром, а потом потерялась и не могла найти дорогу домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в лесу две недели разыскивают пожилого ягодника. 69-летний мужчина отправился собирать ягоды и так и не вернулся домой спустя 12 дней.

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