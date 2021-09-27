Автомобиль снес ограждение и перевернулся в Колпино

Место ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Возле съезда с моста на Рубежное шоссе в Колпино легковой автомобиль сбил ограждения и перевернулся на крышу.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что повредился серый забор, а также черно-желтые ограждения. От удара авто перевернулось на крышу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскуроченный автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте.