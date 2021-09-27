Тигр откусил годовалому ребенку палец в зоопарке в Крыму

В Крыму в зоопарке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку. Сотрудники следственного комитета начали проверку.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. По предварительным данным, 22-летняя мать поднесла ребенка вплотную к клетке.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца в республиканскую больницу. По словам медиков, сейчас состояние малыша не вызывает опасений.