Тигр откусил годовалому ребенку палец в зоопарке в Крыму

В Крыму в зоопарке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку. Сотрудники следственного комитета начали проверку.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. По предварительным данным, 22-летняя мать поднесла ребенка вплотную к клетке.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца в республиканскую больницу. По словам медиков, сейчас состояние малыша не вызывает опасений.
В прокуратуре заявили, что оценят действия родителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Цюрихе амурская тигрица насмерть загрызла сотрудницу зоопарка.