На месте выставочного комплекса «Ленэкспо» могут появиться жилой комплекс и гостиница

Сейчас в павильонах выставочного комплекса размещается временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Сейчас в павильонах выставочного комплекса размещается временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове сейчас находится временный госпиталь для коронавирусных пациентов. Возможно, в скором времени, его сменит жилая застройка.

По информации «Делового Петербурга», городской комитет по градостроительству и архитектуре уже выдал градплан участка под строительство жилого комплекса. Подготовительные работы, согласно изданию, ведутся еще с мая: на территории «Ленэкспо» произвели археологическую разведку и инженерно-геологические изыскания.

Площадь выставочного комплекса могут занять не только жилые дома (причем собственник получил разрешение на высотную застройку), но и гостиничный комплекс — участок сформировали под эти нужды еще в июле. Новым владельцем земли являются владельцы паев закрытого инвестиционного фонда «Зенит-М», которым управляет компания «Меркури кэпитал траст».

В июле в КГИОП подали историко-культурную экспертизу участков, которые предлагается застроить. Среди них есть информация о строительстве многофункционального жилого комплекса «101 остров», чье расположение приходится как раз на территорию нынешнего «Ленэкспо». Сроки начала строительных работ, однако, не уточняются.

Это не первый раз, когда площадь выставочного комплекса могут занять жилые дома. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» намеревалось снести павильоны, а заодно и постройку сталинских времен — административное здание на въезде в «Ленэкспо» со стороны Среднего проспекта, которое не признано памятником и потому не охраняется.

Насколько активно будут продвигаться работы, если информация о застройке все же подтвердится, непонятно. Ведь сейчас выставочный комплекс является особенно важным объектом: благодаря его площадям удалось существенно расширить коечный фонд в период пандемии коронавируса, снизив нагрузку на другие больницы.