Роспотребнадзор запретил празднование Дня города в Красном Селе из-за COVID

Роспотребнадзор запретил празднование Дня города в Красном Селе из-за COVID
Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Роспотребнадзор заявил о невозможности проведения празднования Дня города Красное Село из-за действующих ковидных ограничений.

В письме представители ведомства сослались на антиковидные правила, которые были введены с наступлением пандемии. В письме говорится, что характер эпидемиологической ситуации не позволяет проводить на территории Петербурга мероприятий численностью в 1000 человек.

Кроме того, Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом.

В социальных сетях местные жители активно возмущаются такой новостью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября.

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