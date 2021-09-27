Роспотребнадзор запретил празднование Дня города в Красном Селе из-за COVID

Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Роспотребнадзор заявил о невозможности проведения празднования Дня города Красное Село из-за действующих ковидных ограничений.

В письме представители ведомства сослались на антиковидные правила, которые были введены с наступлением пандемии. В письме говорится, что характер эпидемиологической ситуации не позволяет проводить на территории Петербурга мероприятий численностью в 1000 человек.

Кроме того, Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом.

В социальных сетях местные жители активно возмущаются такой новостью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября.