Роспотребнадзор запретил празднование Дня города в Красном Селе из-за COVID

Роспотребнадзор заявил о невозможности проведения празднования Дня города Красное Село из-за действующих ковидных ограничений.
В письме представители ведомства сослались на антиковидные правила, которые были введены с наступлением пандемии. В письме говорится, что характер эпидемиологической ситуации не позволяет проводить на территории Петербурга мероприятий численностью в 1000 человек.
Кроме того, Красное Село сейчас не готово к праздникам, учитывая количество заболевших коронавирусом.
В социальных сетях местные жители активно возмущаются такой новостью.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября.