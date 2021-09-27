В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,5
Очаг залегал на глубине 185 километров. Фото: Pixabay

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 на территории Аргентины.

По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 83,5 км к востоку от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в провинции Сальта.

Очаг залегал на глубине 185 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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