Победители «Евровидения» Maneskin споют в Петербурге в марте

Победители «Евровидения» Maneskin споют в Петербурге в марте
Рок-группа Maneskin даст концерт. Фото: скриншот Instagram

Рок-группа Maneskin из Италии, одержавшая победу на «Евровидении» в 2021 году, даст в Петербурге концерт.

Мероприятие состоится в Северной столице уже следующей весной, 11 марта 2022 года на «Тинькофф Арене». Реализация билетов начнется с 30 сентября.

У Maneskin в планах посетить 16 городов Европы. Музыкальное объединение выступит в Москве, Киеве, Таллине, Риге и не только. Об этом группа сообщает в Instagram-аккаунте музыкального коллектива.

Рок-группа Mаneskin была основана в 2015 году. Популярными артисты стали после победы на Евровидении в 2021 году с песней Zitti e Buoni.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа АВВА выпустит первый за 40 лет альбом.

Måneskin новости СПб рок-группа


 

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