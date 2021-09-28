Победители «Евровидения» Maneskin споют в Петербурге в марте

Рок-группа Maneskin из Италии, одержавшая победу на «Евровидении» в 2021 году, даст в Петербурге концерт.

Мероприятие состоится в Северной столице уже следующей весной, 11 марта 2022 года на «Тинькофф Арене». Реализация билетов начнется с 30 сентября.

У Maneskin в планах посетить 16 городов Европы. Музыкальное объединение выступит в Москве, Киеве, Таллине, Риге и не только. Об этом группа сообщает в Instagram-аккаунте музыкального коллектива.

Рок-группа Mаneskin была основана в 2015 году. Популярными артисты стали после победы на Евровидении в 2021 году с песней Zitti e Buoni.

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