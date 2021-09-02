Группа АВВА выпустит первый за 40 лет альбом

Группа АВВА выпустит первый за 40 лет альбом
Новый альбом АВВА выйдет 5 ноября. Фото: скриншот Instagram

Шведская группа АВВА выпустит альбом с десятью новыми песнями впервые за последние четыре десятилетия.

Композитор группы Бенни Андерсон сообщил о выпуске нового альбома в эфире телеканала SVT. Он рассказал, что сначала группа записала две песни, но потом решила сделать еще несколько.

«Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — поделился Андерсон.

Новый альбом АВВА получил название Voyage, его выход намечен на 5 ноября этого года. В группе также сообщили названия первых двух синглов альбома — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Обе песни уже доступны для прослушивания.

В следующем году группа собирается поехать в турне. Аккомпанировать исполнителям будет оркестр из десяти человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мальчик с обложки альбома Nirvana решил засудить группу.

ABBA альбом музыка


 

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