Директор «Водоканала» Петербурга вернул 6 млн и помирился с сотрудником

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Фото: pixabay

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Фото: pixabay

Московский районный суд Петербурга вынес постановление, согласно которому прекращается расследование уголовного дела в отношении Максима Кузнецова, обвиняемого в совершении четырех преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кузнецов вот уже несколько лет, с 2019 года, являлся директором филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр реализации инвестиционных программ».

Мужчина не собирался поощрять своих сотрудников. Он организовал премии, которые в последствии должны были перейти ему.

Всего за четыре месяца, с октября 2019 по январь 2020 Кузнецов получил более 5 млн 984 тыс. рублей.

Однако представители потерпевшего заявили о прекращении уголовного дела, потому как стороны помирились. Кузнецов вернул деньги, поэтому претензий к нему нет.

Суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кузнецова прекратил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд арестовал обвиняемых в заказном покушении на убийство из-за гаража в Петербурге.