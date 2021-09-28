Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Жамнов стал главным тренеров российской сборной по хоккею. Фото: ФХР

Алексей Жамнов стал главным тренеров российской сборной по хоккею. Фото: ФХР

Алексея Жамнова назначили главным тренером сборной России по хоккею.

Об этом сообщают 28 сентября в ФХР.

Отмечается, что Олег Знарок и Валерий Брагин станут консультантами в тренерском штабе.

Перед Олимпийскими играми в Пекине Федерация хоккея России решила созвать экспертный совет, в который входят авторитетные представители данного вида спорта. В результате заседания было решено назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.

В ФХР надеятся на долгосрочное сотрудничество с новым тренером.

Олег Знарок и Валерий Брагин продолжат готовить команду, однако в качестве консультантов.

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