Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею

Алексея Жамнова назначили главным тренером сборной России по хоккею.
Об этом сообщают 28 сентября в ФХР.
Отмечается, что Олег Знарок и Валерий Брагин станут консультантами в тренерском штабе.
Перед Олимпийскими играми в Пекине Федерация хоккея России решила созвать экспертный совет, в который входят авторитетные представители данного вида спорта. В результате заседания было решено назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.
В ФХР надеятся на долгосрочное сотрудничество с новым тренером.
Олег Знарок и Валерий Брагин продолжат готовить команду, однако в качестве консультантов.
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