СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

"Спартак" проиграл СКА четвертую домашнюю встречу подряд, он не забросил ни одной шайбы. Фото: ХК СКА

"Спартак" проиграл СКА четвертую домашнюю встречу подряд, он не забросил ни одной шайбы. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА выиграл столичный «Спартак» всухую со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась на арене «Мегаспорт» в столице. На арене было более полутора тысяч зрителей.

Шайбы забросили Антон Бурдасов (на 23-ей минуте) и Кирилл Марченко (37-ая минута). В составе «Спартака» из-за травмы не было финского нападающего Йори Лехтеря. Об этом сообщает ТАСС.

«Спартак» проиграл СКА четвертую домашнюю встречу подряд, он не забросил ни одной шайбы. Последний раз они побеждали СКА на своей площадке в начале 2020 года. Тогда счет был 3:1.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитник Марио Фернандес сегодня, 13 сентября, объявил о своем уходе из сборной России по футболу. Его прощальное письмо опубликовали в Telegram-канале национальной команды.