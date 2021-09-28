Особенности обустройства глубинного дренажа на приусадебном участке

От скопления воды на приусадебном участке можно быстро избавиться при оборудовании надежной дренажной системы. Лужи, которые образуются при выпадении значительного количества атмосферных осадков, не только нарушают эстетичность территории, но и разрушают садовые дорожки, фундаменты и стены строений. Обустройство глубинного дренажа – это оптимальный вариант решения проблем, связанных с появлением лишней влаги. Такая конструкция незаменима для участков, расположенных на глинистых грунтах.

Закрытый дренаж представляет собой систему каналов, в которых укладываются специальные перфорированные трубы. Они располагаются на определенной глубине под толщей почвы. Попадающая на поверхность земли дождевая вода попадает в систему водоотводных элементов при просачивании сквозь грунтовые слои. Наклонный тип расположения подземных каналов обеспечивает беспрепятственный сток жидкости в специально оборудованные колодцы или в общий водосборный коллектор.

Существует несколько схем обустройства глубинного дренажа на приусадебной территории:

вокруг границ участка;

по диагонали;

в центральной части;

укладка труб по принципу «елочка».

На участках, где наблюдается повышенное скопление влаги, можно использовать несколько вариантов осушивающих систем. В некоторых случаях от воды можно избавиться путем оборудования пристенного дренажа. Он выполняется по периметру жилого здания.

Подробнее смотрите здесь.

Особенности конструкции глубинного дренажа

Глубинная дренажная система, которая оборудуется на включает в себя следующие элементы:

трубы с перфорациями, изготовленные из асбестоцемента, керамического материала или прочного пластика;

смотровые колодца, позволяющие осуществлять контроль за уровнем собранной влаги;

трубопроводные каналы.

Наиболее эффективной считается конструкция, созданная из пластиковых элементов с узкими продолговатыми прорезями. Они практически не заиливаются и эффективно справляются со своими основными функциями. Перед укладкой труб рекомендуется разработать детальный план создания глубинного дренажа. Оборудование водосточной конструкции начинается с установки смотровых колодцев в наиболее низких точках приусадебной территории. При использовании пластиковых труб владельцам недвижимости гарантируется длительность и бесперебойность функционирования созданной конструкции.

Первая траншея прокладывается в самой высокой зоне участка. Это позволяет создать естественный уклон для стока жидкости. Глубина траншеи составляет 0,5-1 метр, а ширина – 50 см. Угол наклона труб по всей длине канавы должна быть не менее 1%. Этого вполне достаточно, чтобы избежать застоя воды в магистрали и обеспечить ее оперативное перемещение в точки сбора. В местах, где производится разветвление водосточных каналов, трубы соединяются с помощью специальных тройников. Укладка элементов дренажной системы осуществляется на заранее подготовленную песчано-щебневую подушку.