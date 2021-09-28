Петербуржцев стала больше интересовать недвижимость в Ленобласти

Многие петербуржцы рассматривают покупку жилья в Ленобласти потому, что цена на недвижимость в регионе ниже, чем в Северной столице. Фото: pixabay.com

Многие петербуржцы рассматривают покупку жилья в Ленобласти потому, что цена на недвижимость в регионе ниже, чем в Северной столице. Фото: pixabay.com

Квартиры, расположенные в Ленинградкой области, в последнее время стали привлекать жителей Петербурга. Жилье в 47-ом регионе стали так часто приобретать, что риэлторы называют данную ситуацию «новой миграцией».

По словам специалистов происходит настоящий бум деурбанизации. Наблюдается такая картина с начала 2021 года. Причем у граждан возникает мысль не только снимать жилье в области, но и покупать его. Об этом сообщает РБК.

За один только год запросы от клиентов из Северной столицы на покупку и аренду жилья в Ленобласти стали больше в полтора раза, а в Псковской и Новгородской областях — в 1,8 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осенью в Петербурге подорожала аренда квартир. По сравнению с августом средняя стоимость аренды выросла на 1,7%.