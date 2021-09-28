Песков про Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»

Песков про Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»
Песков прокомментировал назначение Жамнова. Фото: kremlin.ru

У сборной России по хоккею сменился главный тренер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной страны по хоккею. Об этом сегодня, 28 сентября, пишет «Р-Спорт».

Он отметил, что Кремль не занимается развитием хоккея. Сам Песков считает, что пока рано говорить, как скажется на сборной приходит Жамнова. Пресс-секретарь убежден, что судить можно будет только после Олимпиады. Песков добавил, что Путин любит хоккей.

«Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»,

—подытожил представитель Кремля.

Напоминаем, что назначение Жамнова стало для многих неожиданных, так как он никогда полноценно не работал главным тренером. На должности ожидали увидеть Олега Знарока, под руководством которого сборная России выиграла Олимпиаду-2018.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею.

Алексей Жамнов Дмитрий Песков сборная россии по хоккею


 

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