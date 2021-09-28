Пригожин готов порвать Шнурова «на куски» из-за Валерии

Пригожин готов порвать Шнурова «на куски» из-за Валерии
Пригожину надоели нападки Шнурова. Фото: скриншот Instagram

Продюсеру надоело, что музыкант постоянно оскорбляет женщин.

Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на дуэль музыканта Сергея Шнурова, который в очередной раз «прошелся» по звездам шоу-бизнеса и в том числе по певице Валерии. Пригожин обратился к оппоненту через Instagram.

Пригожин рассказал, что слышал, будто Шнуров готов с ним лично встретиться на ринге. Продюсер выразил готовность драться, чтобы выяснить – кто из них настоящий мужчина. Супруг Валерии отметил, что музыкант постоянно оскорбляет женщин в интернете и это уже переходит все границы.

«Так что я говорю тебе «Да». Я готов к бою в любое время 24/7. И за свою женщину я порву тебя на куски просто»,

– подытожил Пригожин.

Шнуров, тем временем, отмалчивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров, рассказывая о хобби, впервые упомянул маленького сына.

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