Пригожин готов порвать Шнурова «на куски» из-за Валерии

Продюсеру надоело, что музыкант постоянно оскорбляет женщин.
Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на дуэль музыканта Сергея Шнурова, который в очередной раз «прошелся» по звездам шоу-бизнеса и в том числе по певице Валерии. Пригожин обратился к оппоненту через Instagram.
Пригожин рассказал, что слышал, будто Шнуров готов с ним лично встретиться на ринге. Продюсер выразил готовность драться, чтобы выяснить – кто из них настоящий мужчина. Супруг Валерии отметил, что музыкант постоянно оскорбляет женщин в интернете и это уже переходит все границы.
«Так что я говорю тебе «Да». Я готов к бою в любое время 24/7. И за свою женщину я порву тебя на куски просто»,
– подытожил Пригожин.
Шнуров, тем временем, отмалчивается.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров, рассказывая о хобби, впервые упомянул маленького сына.