Малышева предупредила женщин о вреде приёма ванны

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказал, какой вред может принести прием ванны.

Она добавила, что во время приема ванны у женщин смывается защитный слой кожи. Так, он обращает внимание, что у мужчин нет такой проблемы, потому что благодаря тестостерону у них вырабатывается больше жировой смазки кожи. Об этом сообщает «Первый канал».

Малышева отметила, что ванна не безопасна с точки зрения интимной гигиены, потому что в воде могут быть опасные для женского здоровья микробы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как можно предположить продолжительность жизни мужчины. Она отметила, что вес и размер талии — лучший способ узнать, сколько будет жить мужчина. Если талия в обхвате около метра — это повод задуматься о своем здоровье. Малышева сослалась на исследование шведских ученых.