Путин поручил ускорить расселение аварийного жилья

Путин заявил, что жильцам аварийных домов надо начать предоставлять новое жилье с 2022 года. Фото: сайт Президента России

Путин заявил, что жильцам аварийных домов надо начать предоставлять новое жилье с 2022 года. Фото: сайт Президента России

Российский президент Владимир Путин призвал ускорить в стране расселение аварийного жилья.

Об этом глава государства заявил 28 сентября на совещании по вопросам экономики. Путин подчеркнул, что российские власти ставят перед собой большие цели по развитию населенных пунктов.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — сказал президент.

Путин призвал запустить новую программу по расселению, в которую войдут дома, призванные аварийными на январь текущего года. По словам политика, жильцам таких домов нужно начать предоставлять качественное жилье уже с 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.