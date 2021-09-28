Кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона продали на аукционе

Кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона продали на аукционе
Джон Леннон записал эту песню 5 января 1970 года, когда находился со своей супругой Йоко Оно в Дании. Фото: скриншот Instagram

В Дании с молотка ушла кассета с записью не вышедшей песни и интервью британского музыканта Джона Леннона.

Как сообщается на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen, покупатель стал обладателем кассеты, заплатив 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов). Начальная цена кассеты составляла 31 тысячу долларов.

Джон Леннон записал эту песню 5 января 1970 года, когда находился со своей супругой Йоко Оно в Дании. В записи участвовали около 10 человек. Во время интервью, которое сохранилось на кассете, Леннон говорил про борьбу за мир во всем мире, группе Beatles, а также о своей прическе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России на аукционе продают монету с Павлом I за 176 млн рублей. Эксперты уже подтвердили подлинность монеты и добавили, что она представляет интерес как нумизматический памятник.

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Кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона продали на аукционе
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