Основателя компании Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Основателя компании Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене
Арестовали основателя IT-компании Group-IB Илью Скачкова. Фото: скриншот Instagram

В Москве арестовали основателя IT-компании Group-IB Илью Скачкова по делу о госизмене. Накануне в фирму, которая работает в сфере кибербезопасности, проходили обыски.

Правоохранительных органов наведались в штаб-квартиру компании во вторник, 28 сентября. Как сообщили в пресс-службе компании, причины проводимых мероприятий им неизвестны.

Как сообщил ТАСС, Лефортовский суд поместил Сачкова под стражу на два месяца – до 27 ноября 2021 года. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.

Представители Group-IB уточняли, что компания работает в штатном режиме, ее руководители и юристы проясняют ситуацию.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге.

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