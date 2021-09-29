Основателя компании Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

В Москве арестовали основателя IT-компании Group-IB Илью Скачкова по делу о госизмене. Накануне в фирму, которая работает в сфере кибербезопасности, проходили обыски.

Правоохранительных органов наведались в штаб-квартиру компании во вторник, 28 сентября. Как сообщили в пресс-службе компании, причины проводимых мероприятий им неизвестны.

Как сообщил ТАСС, Лефортовский суд поместил Сачкова под стражу на два месяца – до 27 ноября 2021 года. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.

Представители Group-IB уточняли, что компания работает в штатном режиме, ее руководители и юристы проясняют ситуацию.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге.