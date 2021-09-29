Около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге

В Петербурге правоохранители проводят обыски в квартирах и офисах бизнесменов в рамках расследования сразу нескольких уголовных дел.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Следственный комитет Санкт-Петербурга объединил около 10 уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в одно по статье «Организация преступного сообщества».

Как сообщила «Фонтанка», в материалах уголовного дела исследуется, как группа бизнесменов несколько лет назад аккумулировала у себя на фирмах несуществующий НДС и не стала предъявлять его к выплате.

Все подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об обысках в администрации Красносельского района проходят по делу о хищении.