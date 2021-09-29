Около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге

Около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители проводят обыски в квартирах и офисах бизнесменов в рамках расследования сразу нескольких уголовных дел.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Следственный комитет Санкт-Петербурга объединил около 10 уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в одно по статье «Организация преступного сообщества».

Как сообщила «Фонтанка», в материалах уголовного дела исследуется, как группа бизнесменов несколько лет назад аккумулировала у себя на фирмах несуществующий НДС и не стала предъявлять его к выплате.

Все подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об обысках в администрации Красносельского района проходят по делу о хищении.

новости СПб обыски уголовные дела


 

Новости партнеров
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге
Депутат Константина Чебыкина утвердили главой Счетной комиссии ЗакСа
Труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти
На Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и ...
В Петербурге задержали двух подозреваемых, которые с ножом-бабочкой ...
Петербургский школьник погиб после развлечений с пакетом и освежителем воздуха
Судимый за убийство избил двух подростков во дворе дома на Вавиловых
В Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на ...