По решению петербургского суда «Магнит» сменит пол

Шумы, доносящиеся из "Магнита", не давали петербуржцу нормально жить. Фото: Google View

Шумы, доносящиеся из "Магнита", не давали петербуржцу нормально жить. Фото: Google View

Московский районный суд Петербурга вынес решение по иску Романа Максимова к АО «Тандер». Гражданин заявлял, что ему мешали жить громкие звуки, доносящиеся из «Магнита».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец утверждал, что не может спокойно жить в своей квартире, расположенной в поселке Парголово, по улице Федора Абрамова, дома 20/1. Оказалось, что под квартирой заявителя находится магазин «Магнит». В продуктовом используются специальные тележки для разгрузки товаров, они-то и создают сильный шум и вибрации.

У Максимова в квартире двое детей, которые не могли спать из-за грохота.

Судебная экспертиза выявила превышения предельно допустимых уровней шума вибрации .

Суд обязал «Тандер» устранить данное нарушение, то есть заменить напольное покрытия из плитки на шумопоглащающее. Кроме этого, в пользу истца назначили компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

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