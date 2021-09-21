На петербургских прилавках обнаружили курицу с листериями

На петербургских прилавках обнаружили курицу с листериями
Петербургские активисты назвали производителей опасной курятины. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге 50% куриного мяса, выложенного на прилавки магазинов, не соответствует действующим стандартам качества.

Представители общественной организации потребителей «Общественный контроль» провели очередную проверку, в результате которой выяснили, что пять из десяти образцов куриного мяса не отвечают обязательным требованиям.

Так, в двух экземплярах продукции нашли патогенные микроорганизмы —листерии. Бактерии были найдены в охлажденных грудках без кожи под названием «Петелинка» и в филе охлажденных тушек цыплят-бройлеров под маркой «Петруха».

Также микробиологическим требованиям не отвечают куриное филе «Ясные зори» от ООО «Белгранкорм — Великий Новгород», охлажденная грудка с кожей от организации «Адепт. Великий Новгород», «Куриная ферма. Свежий новгородский продукт» от общества с ограниченной ответственностью «Новгородский бекон».

Во взятых образцах превышено содержание МАФАнМ. Наличие большого количества микроорганизмов в продуктах питания говорит о недостаточной микробиологической чистоте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо.

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