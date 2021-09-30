Осенний пирог. Яблочная шарлотка: история и мифы

С самым популярным в мире яблочным пирогом история получилась весьма запутанная. Каждая нация отстаивает право быть родиной настоящей шарлотки. Да и по поводу названия нет общего мнения.

Скорее всего, такой пирог родом с Британских островов. В пользу это версии говорит тот факт, что классическая шарлотка 18-19 века очень похожа на одну из разновидностей традиционного английского пудинга. В этом варианте шарлотка готовится примерно так: на дно формы выкладывали хлеб, размоченный в сладком сиропе, масле или яйцах. Поверх – слой яблок. После запекания пирог подают со сладкими соусами или мороженным.

Иногда яблоки заменяют грушами, ягодами или сливами.

В истории самого популярного осеннего десерта есть и «русско-французский след».

Часто создателем шарлотки называют французского «повара королей и короля поваров» Мари Антуана Карема. Он жил в конце 18 — начале 19 века и считается одним из основателей «высокой кухни». Он и модифицировал британский вариант, выложив форму не хлебом, а печеньем савоярди (или «дамские пальчики»), а затем заполнив центр баварским кремом со взбитыми сливками с желатином и, конечно, яблоками.

Такой десерт, названный Каремом «Paris charlotte» (парижская шарлотка), должен был подаваться холодным.

В 1814 году в Париж на правах победителя вошла русская армия во главе с императором Александром I. Для него Карем приготовил свой десерт. Так пирог переменил свое название и стал называться во всем мире как «Charlotte Russe» (русская шарлотка).

Любопытно, что в самой России такой вариант был почти не известен, а популярными стали более простые рецепты, адаптированные под русские реалии. Известен даже вариант из ржаной муки.

В одной из версий названия пирога скрыт и еще один рецепт популярный в России в то время. В немецких пекарнях, коих в России было изрядное количество, посетителям предлагали очень бюджетный вариант пирога из остатков хлеба, сдобных булок и припущенных яблок. Очень похоже на то, что практиковали в Британии!

Европейских традиций в России судя по всему не оценили по достоинству.

Зато в честь экономных немецких жен, которых обобщено русские именовали Шарлоттами, пирог с яблоками в России стал именоваться шарлоткой. Но это лишь одна из версий происхождения названия. Один из мифов, на которые так богат этот простой и любимый многими нациями десерт.