Больная COVID Гузеева вышла на связь: «Не звоните мне, и так страшно»

В течение нескольких дней актриса и телеведущая Лариса Гузеева проходит лечение от ковида в Коммунарке.

Согласно последней информации, 62-летняя ведущая «Давай поженимся!» вышла на связь с публикой и рассказала о том, как себя чувствует.

Артистка сообщила, что хочет от публики понимания. Потому как вопросы о ее здоровье не дают семье Гузеевой покоя.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Просьба ко всем! Не звоните мне и моей семье. Очень прошу! Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — объяснила телеведущая в личном блоге.

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