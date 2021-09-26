Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери.

Один из подписчиков в Instagram спросил у нее о здоровье артистки. Девушка ответила, что ее мама — «боец».

Она добавила, что «все будет хорошо».

Подписчик попросил выложить совместную фотографию.

«Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» — написала Анна.

Напомним, что 2019 году актрисе Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак. В СМИ появились публикации, что женщина борется с глиобластомой. В Сети появились сведения, будто бы состояние здоровья Заворотнюк опять ухудшилось после непродолжительной ремиссии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ пишут об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака.