Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери.

Один из подписчиков в Instagram спросил у нее о здоровье артистки. Девушка ответила, что ее мама — «боец».

Она добавила, что «все будет хорошо».

Подписчик попросил выложить совместную фотографию.

«Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» — написала Анна.

Напомним, что 2019 году актрисе Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак. В СМИ появились публикации, что женщина борется с глиобластомой. В Сети появились сведения, будто бы состояние здоровья Заворотнюк опять ухудшилось после непродолжительной ремиссии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ пишут об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака.

актриса анастасия заворотнюк Анна Заворотнюк


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
К месту ДТП на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые
Грузовик врезался в цистерну с битумом на «Коле»
Спасатели потушили гараж в Горелово
В Петербурге проходит Фестиваль цветов: фоторепортаж Gazeta.SPb
«Зенит» обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
Спасатели спускают с Эльбруса тела трех погибших альпинистов
Песков рассказал об охране Путина на отдыхе в тайге