СМИ пишут об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака

Артистка борется с заболеванием уже второй год.

Самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк снова вызывает опасение у врачей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В СМИ сообщают, что у звезды произошло обострение рака мозга. До этого появилась информация, что медикам удалось добиться ремиссии с помощью операции. После этого Заворотнюк начала плавать в бассейне и потихоньку возвращаться к привычной жизни, но внезапно ей стало плохо.

Источник отметил, что актрису сложно сейчас узнать – она сильно располнела из-за гормональных препаратов. Также звезда осталась без волос. Заворотнюк очень радовалась, говорит аноним, когда ей разрешили плавать, но однажды ее состояние ухудшилось прямо во время занятий.

«На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака»,

— поделился неназванный коллега артистки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семья Заворотнюк поблагодарили врачей за лечение актрисы.